Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Jandarmaya bekçi alımı için şartlar neler?

EGM ve JGK bünyesinde görev almak isteyen bekçi adayları, alım yapılacak tarihi merak ediyor. Bekçi alımlarında tarih ve başvuru şartları henüz açıklanmadı. İşte detaylar…

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarmaya bekçi alımı ilanı henüz yayınlanmadı. Bundan dolayı alımın gerçekleştirileceği tarih de belli olmadı. Fakat sene sonu gelmeden ilanın yayınlanması alımlarla ilgili detayların duyurulması bekleniyor.

Başvuru şartları da belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde ise bekçi alımında aranan şartlar şöyleydi;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

En az 167 cm boyunda olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

31 yaşından gün almamış olmak

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.



