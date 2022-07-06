Bekçi alımı sınavı ne zaman? 2022 bekçilik sınavı yerleri ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınavına kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayacak olan bekçi adayları sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınava girecek olan bekçi adayları, 'Bekçilik sınavı yerleri ne zaman hangi gün açıklanacak?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? 2022 bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için artık nefesler tutuldu. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta yapılacak olan bekçilik sınavı 17 Temmuz Pazar günü yapılacak.

BEKÇİLİK SINAVI YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı yerleri, bekçilik sınavına yaklaşık 10 gün kalması nedeniyle, sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Bekçilik sınavı yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, MEB tarafından yapılacak olan duyuruyu bekliyor.

Bekçilik sınavı adaylarına ait sınav giriş belgeleri, 8 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan www.meb.gov.tr internet adresinden adayların erişimine açılacak.

