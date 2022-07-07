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Bekçi alımı sınavı ne zaman 2022? Bekçilik sınavı yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayımlanacak?

07.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı sınavı ne zaman 2022? Bekçi olabilme hayaliyle sınava girecek olan binlerce kişi tarafından merak konusu oldu. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Bekçilik sınavı yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Bekçi alımı sınavı ne zaman 2022? Bekçilik sınavı yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayımlanacak?

Bekçi alımı sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Sınava girecek olan bekçi adayları, 'Bekçi alımı sınavı ne zaman 2022?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, 2022 bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için artık nefesler tutuldu. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta yapılacak olan bekçilik sınavı 17 Temmuz Pazar günü yapılacak.

BEKÇİLİK SINAVI YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı yerleri, bekçilik sınavına yaklaşık 10 gün kalması nedeniyle, sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Bekçilik sınavı yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, MEB tarafından yapılacak olan duyuruyu bekliyor.

Bekçilik sınavı adaylarına ait sınav giriş belgeleri, 8 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan www.meb.gov.tr internet adresinden adayların erişimine açılacak.

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