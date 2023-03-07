Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Bekçilik başvuru sonuçları için gözler EGM açıklamasında

Bekçilik 2023 başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri bekçi adaylarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. EGM 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Bekçilik sonuçları merakla beklenirken konuya ilişkin sorgulamalar sürüyor. 2023 Bekçilik başvuru sonuçları için gözler EGM açıklamasına çevrilmiş durumda.
EGM 2023/1. Dönem 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçlar, başvuru yapan adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10