Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Bekçilik başvuru sonuçları için gözler EGM açıklamasında

Bekçilik 2023 başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri bekçi adaylarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. EGM 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Bekçilik sonuçları merakla beklenirken konuya ilişkin sorgulamalar sürüyor. 2023 Bekçilik başvuru sonuçları için gözler EGM açıklamasına çevrilmiş durumda.

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EGM 2023/1. Dönem 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçlar, başvuru yapan adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANLARI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

