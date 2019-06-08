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Bekçi düdüğünü duyan hırsız kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir dükkanın kapısından içeri giren hırsızlık şüphelisi mahalle bekçisinin sesini duyunca kayıplara karıştı.Olay, saat 03.30 sularında Ankara’nın Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 683.

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir dükkanın kapısından içeri giren hırsızlık şüphelisi mahalle bekçisinin sesini duyunca kayıplara karıştı.
Olay, saat 03.30 sularında Ankara’nın Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 683. Caddede bulunan Güneş Gündüz’e ait markette meydana geldi. Gecenin karanlığından yararlanarak önce dükkanın etrafında gözlem yapan hırsızlık şüphelisi daha sonra kapıları zorlamaya başladı. Ardından dükkanın cam bölmesinden içeriye giren şüpheli daha hiç bir şey çalamadan mahalle bekçilerinin olay yerine gelmesi sonucu çıkan sesi duyarak kaçmaya başladı. Bekçiler tarafından bir süre kovalanan şüpheli, kayıplara karıştı. Ertesi gün, dükkanını açmaya gelen market sahibi olanları güvenlik kamerasından izleyerek şaşkına döndü. Hırsızın dükkana girme ve kaçma anlarını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

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