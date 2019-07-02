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Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta telesiyej inşaatının yemek çadırına dadanan ayılar, bir taraftan görevli bekçiyi kızdırıyor, diğer taraftan da karınlarını doyuruyor.

Sarıkamış’ta telesiyej inşaatının yemek çadırına dadanan ayılar, bir taraftan görevli bekçiyi kızdırıyor, diğer taraftan da karınlarını doyuruyor. Bekçinin ayılarla diyaloğu ise güldürüyor.
Her akşam saatlerinde yemek çadırına gelen boz ayıları karşısında gören bekçi Mustafa Serhat Nar, ayılara, “gardaşım gelmiş, gardaş” diye sesleniyor. Daha sonra ayıların çöpleri dağıtmasına kızan bekçi Nar, “oğlum dağıtma kurban olayım” diyerek ayının çöpleri dağıtmasına kızıyor. Bekçi Mustafa Serhat Nar, çektiği görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıyor.
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde telesiyej inşaatının yemek çadırına dadanan ve hemen hemen her gün karnını doyurmak için çadıra gelen boz ayılar, bekçi Mustafa Serhat Nar’ı çileden çıkarıyor. Çadırda çöpleri ve etrafı dağıtan ayılar karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

“Gardaşım gelmiş, gardaş”
Her gün hava kararana yakın telesiyej inşaatının çadırına gelen ayıyı karşısında gören bekçi Mustafa Serhat Nar, “Vay gardaşım gelmiş, gardaş! Hay canını yiyim. Ola az ye, az ye oğlum. Boy ikincisi de geliyor. Merhaba, can gardaş can, yiyin baba yiyin” dedi.

“Oğlum dağıtma kurban olayım”
Ayılara bütün Türkiye size ne diyeceğimi bekliyor diyen bekçi Nar, “Sizi biz nasıl kovabiliriz. Etme tutma, takmıyorsun demi ola beni, yırt, yırt. Babanın eşeği var demi, yarın biz toplayacağız. Yırt, dağıt. Çevrenin önemi yok ki zaten, demin aldın gittin şimdi bir daha geldi. Hiç yakıştı mı sana? Can can, ola siz nasıl acıkmışsınız. Yapma yavrum, yapma güzel gardaşım. Oğlum suyu bırak. Olum dağıtma kurban olayım. Dur oğlum, yapma oğlum” demesi hem düşündürdü hem de güldürdü.
Ayı ile diyaloğunu cep telefonuna kaydedip, daha sonra sosyal medyadan paylaşan Mustafa Serhat Nar, bir anda Türkiye’de gündem oldu. Yüzlerce kişi Nar’ın paylaştığı videoları beğenerek paylaşıyor. Bekçi Mustafa Serhat Nar, her gece saatlerce ayılarla konuşuyor. Nar, bir türlü ayıları bölgeden uzaklaştıramıyor.

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bekçi ile ayının diyaloğu sosyal medyada yoğun ilgi gördü
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