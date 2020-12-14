Bekçi nasıl olunur? Kadın ve erkekler için lisans, önlisans, ilkokul mezunları bekçi olma şartları!

Bekçilerin asli görevi, bulunduğu mahalle ve çarşıda halkın güvenliğini sağlamak, ihtiyaçları ve sıkıntıları belirleyip gerekli kurumlara bildirmektir. Gerekli ve olağanüstü durumlarda müdahale etme, kolluk kuvvetlerine yardım etme hakları vardır. Dolayısıyla toplumun can güvenliğinden sorumlu olan bu kişileri detaylı bir başvuru ve mülakat süreci bekler. Peki başvuru sürecinde adaylardan istenen evraklar, beklenen şartlar nelerdir? Mülakatta adayları bekleyen sorular ve aşamalar nelerdir? İşte bekçilik ile ilgili tüm detaylar... Bekçi Nasıl Olunur? Bekçi alımlarının artmasıyla birlikte "Bekçi nasıl olunur?", "Bekçi nasıl olunur 2020?" gibi soruların cevapları da sıkça araştırılır oldu. Bekçi nasıl olunacağına dair sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Bekçi olmak isteyen kişilerin bekçi alım ilanlarını takip etmesi gerekir. Bakanlık illere alacağı bekçi sayısını belirler ve Polis Akademisine iletir. Polis Akademisi de bakanlığın uygun gördüğü alım yapılacak illerin ve bekçi sayılarının ilanını paylaşır.

Bekçi alım ilanları üzerinden yapılacak başvuruda aranan ilk şart adayların en az lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmasıdır. Diğer şartlar ise şöyle; Türk vatandaşı olmak

Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 18 yaşında olmak ve 31 yaşından gün almamış olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Memur olunmasına ilişkin hiçbir engel taşımıyor olmak (657 sayılı Memurlar Kanunu'nun 48'nci maddesinde yer alan şartlara uyuyor olmak)

Başvurunun yapıldığı tarih esas alınarak o süre zarfında hiçbir siyasi parti üyesi olmamak ya da siyasi parti yan kuruluşları ile ilgisi olmamak

Terör örgütlerine ya da terör örgütü faaliyetine katılmamış olmak

Sağlık sebepleri haricinde herhangi bir sebep dolayısıyla polisten çıkartılmamış olmak

Herhangi bir uyuşturucu madde kullanıcısı olmamak ya da başvuru yapıldığı tarih esas alınarak o süre zarfında uyuşturucu tedavisi görmüyor olmak

Yönetmelikte belirtilen tüm sağlık şartlarına uyuyor olmak

Silahlı göreve ve silah taşımaya hukuki anlamda engel sahibi olmamak

Kamu haklarından yoksun olmamak

Adayın ya da eşinin fuhuş suçunun, kumarla ilişkisinin, uyuşturucu madde sebebiyle idari suçunun olmaması ya da bu suçlardan hüküm giymemiş olması

En az 1.67 ve üzeri boya sahip olmak

18-27 arasında vücut kitle endeksine sahip olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Başvurunun yapıldığı ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

Türk toplum kuralları çerçevesinde kötü tanınmıyor olmak

Alkol tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak

Arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak

Bekçi olmak isteyen kişilerin başvurusunun olumlu değerlendirilebilmesi için tüm bu şartları taşıyor olması gerekir. En az 1 tanesinin bile uymuyor olması başvurunun iptaline sebep olur. Bekçilik Başvurularında Gerekli Evraklar Sınav başvurusuna ilişkin dilekçe

Yeni nesil nüfus cüzdanı, pasaport belgesi ya da sürücü ehliyet belgesi

Mezun olunan kuruma ait diploma belgesi

Başvuru yapılan ilde 1 yıldır ikamet edildiğini kanıtlar nitelikte belge

Son 1 yılda çekilmiş olan, güncel 4 adet biyometrik fotoğraf

Sınav ücretinin yatırıldığı kanıtlar nitelikte belge, dekont

Sağlık bilgilendirme formu

Yaş düzelttirme formu (Yaş düzelttirmesi yapan kişiler için geçerlidir.)

Askerlik hizmetinin tamamlandığına dair asıl belge ve 1 adet kopyası Bekçilik Sınavının Detayları Nelerdir? Şartlara uyan ve bütün evraklarıyla başvuru yapan adaylar, yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik olmak üzere 3 aşamalı bir sınavdan geçer. İlk sınav, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Genel Kültür ve Matematik alanları üzerine test olarak yapılır. Test olarak yapılan sınavın cevapları optik forma işlenir. Bu sınav 100 üzerinden değerlendirilir, 50 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilir. Ancak bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu puan üzerinde değişiklik yapabilir. İkinci aşama fiziki yeterlilik üzerine yapılır. İlk aşamayı başarıyla tamamlayan adayların fiziki durumları ve kabiliyetleri incelenir. Komisyon değerlendirmesinden 60 ve üzeri puan adaylar başarılı kabul edilir. Son aşama olan üçüncü aşama sözlü olarak yapılır. Bu aşamada aday komisyon tarafından sözlü mülakata alınır. Adayın mülakat esnasında kendini ifade edebilme yeteneğine ve öz güven derecesine bakılır. Adaya genel kültür konularını içeren kartlar sunulur ve içlerinden bir tanesini seçmesi istenir. Çıkan konu hakkındaki fikirleri sorulur ve adaydan verilen süre zarfında konu ile alakalı kısa bir sunum yapması istenir. Komisyon, puanlamayı 5 kategori üzerinden yapar ve her kategori 20 puan üzerinden değerlendirir. Aday bu aşamadan 70 ve üzeri bir puan alması halinde başarılı sayılır.

Puanlama için esas alınan kategori ise şöyle; Bilgi seviyesi

Öz güven derecesi

İfade etme yeteneği

Kavrama yeteneği

Vücut dili Bekçi olmak isteyen adayın sonucu, yazılı ve fiziki yeterlilik sınavının %25'i, sözlü sınavın ise %50'si hesaplanarak belirlenir. Sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isimleri liste halinde paylaşılır. Başarılı olan adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından da olumlu sonuç aldıkları ve sağlık raporu sundukları takdirde göreve hazır hale gelir. Bekçiler, jandarma sınırları içerisinde çalışıyorsa amirlerine, jandarma birlik komutanları iken belediye sınırları içerisinde çalışıyorsa Emniyet Teşkilatı'na bağlıdır. Erkek Bekçi Nasıl Olunur? Erkeklerin bekçi olabilmesi için bir önceki başlıkta belirttiğimiz tüm şartlar ve evraklara sahip olması yeterlidir. Tüm şartlar ve evraklara sahip olunduğu takdirde Polis Akademisinin yayınlayacağı bekçi alımı ilanlarının takip etmeli ve alım başlandığında kişi gerekli evraklar ile başvuru yapabilir. Başvurusu onaylanan erkek adaylar, bilgilerinin sorgulandığı yazılı, sözlü ve ayrıca fiziki yeterliliğinin değerlendirildiği üç aşamalı bir sınava girer. Sınavdan başarı ile geçen adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulur. Olumlu sonuç alınırsa adaydan sağlık raporu istenir ve sağlık raporu uygun görülürse de adayın göreve başlamasında hiçbir engel kalmaz.

Kadın Bekçi Nasıl Olunur? Kadınların bekçi olabilmesi için "Bekçi Nasıl Olunur?" başlığında belirttiğimiz askerlik harici tüm şartlara ve evraklara sahip olması yeterlidir. Tüm şartlara ve evraklara sahip olunması halinde bekçi alımı başladığında başvuruda bulunulabilir. Eğer başvuru olumlu sonuçlanırsa aday, Polis Akademisi tarafından belirlenen komisyon eşliğinde üç aşamalı bir sınava tabi tutulur. Aday bilgilerin değerlendirildiği yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı sınava ve ayrıca fiziki yeterliliğinin değerlendirildiği bir sınava daha girer. Bu sınavlardan başarı ile geçerse adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Araştırma sonuçlarında bekçilik için herhangi bir engele rastlanmaz ve sağlık raporu da olumlu değerlendirilirse sonucunda aday göreve hazır hale gelir. Bekçi Olmak İçin Ne Yapmak Lazım? "Ön lisans bekçi nasıl olunur?", "Üniversite mezunu bekçi nasıl olunur?", "İlkokul mezunu bekçi nasıl olunur?" gibi sorularınızın tüm cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Bekçi olmak isteyen kişiler öncelikle bekçi alımları başladığında yayınlanan güncel Bekçi Alım Yönetmeliğini incelemelidir. Çünkü Bekçi Alım Yönetmeliğinde "En az ilkokul mezunu başvurabilir." yazar. Ancak devamında "Bakanlık öğrenim şartını değiştirme hakkına sahiptir." diye belirtilir.