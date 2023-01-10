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Bekçi ve kardeşleri ortalığı birbirine kattı! Hastane savaş alanına döndü

10.01.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Hastaneye giderek 'Kaza yaptık' diyen mahalle bekçisi C.K. ile kardeşleri H.K. ve Ö.K., adli rapor açmak isteyen doktor Ramazan Oğuz'u darbedip, acil servisi birbirine kattı. C.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2 kardeşinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşte olayın detayları...

Bekçi ve kardeşleri ortalığı birbirine kattı! Hastane savaş alanına döndü

Dehşet düşüren olay, dün akşam saatlerinde Afşin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kardeşleri H.K. ve Ö.K. ile hastanenin acil servisine giden C.K., görevli doktor Ramazan Oğuz'a kaza yaptığını ve boynunun ağrıdığını belirtti. Bunun üzerine doktor Oğuz, gerekli tetkiklerin yapılması için sağlık çalışanlarına adli rapor açılması talimatını verdi. Ancak C.K. ve kardeşleri adli rapor istemediklerini söyledi. Doktor Ramazan Oğuz, rapor açmak zorunda olduğunu söyleyince kardeşlerin saldırısına uğradı. Doktoru darbeden şüpheliler, acil servise de zarar verdi. Şüpheliler, servisteki masayı dağıtıp bilgisayarları ve acil servisin camlarını kırdı.

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BEKÇİ ÇIKINCA DOSYA JANDARMAYA DEVREDİLDİ

İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri C.K.’yi yakalarken, H.K. ve Ö.K. ise kaçtı. C.K.'nin Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi olduğunun ortaya çıkması üzerine dosya Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı'na devredildi. C.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Dr. Ramazan Oğuz da darp raporu alarak kardeşlerden şikayetçi oldu.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI KINADI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Afşin Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları da acil servis önünde bir araya gelerek doktor Ramazan Oğuz'a yapılan saldırıyı kınadı. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi Başkan Yardımcısı Özgür Aksakal, sağlıkta şiddette verilen hapis cezalarının para cezasına çevrilmemesi gerektiğini söyledi. Aksakal, "Sağlıkta şiddete cezayı arttıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Bu olumlu olmakla birlikte bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir. Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir. Sıfır toleranslı alan uygulaması dışında şiddet uygulayanlara acil haller dışında kamu sağlık hizmetinin belirli bir süre ücretli verilmesi gibi önlemler acilen hayata geçmelidir. Aksi takdirde ne yazık ki şiddetin önlenmesi mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarına bir son verilmesinin başka bir çaresi yoktur. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

DHA

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bekçi Doktor hastane

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