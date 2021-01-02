HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçiden kaçan genç: “Yakalayamazdınız da komisere dua edin”

Bekçiden kaçan genç: “Yakalayamazdınız da komisere dua edin”

02.01.2021 00:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan genç alay edercesine ekiplere, “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun?

Aksaray’da bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan genç alay edercesine ekiplere, “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun? Yakalayamazdınız da komisere dua edin” diye konuşması “Pes” dedirtti.
Olay Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan bekçiler sokakta gördükleri ve durumundan şüphelendikleri gence dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli geç ve bekçiler arasında kovalama yaşandı. Bekçilerin telsizden anons etmesi üzerine polis ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yaşanan kovalama sonucu şüpheli genç Taşpazar Mahallesinde bekçi ve polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde gencin Can S. (19) olduğu tespit edilirken, gencin üzerinde geniş çaplı arama yapıldı.

“Konyalı İbocan dedin mi herkes tanır”
Yapılan sorgulama ve araştırmada geçte her hangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, gencin polis ve bekçilerle diyaloğu “Pes” dedirtti. Alay edercesine polis ve bekçilere konuşan genç, hem dalga geçti, hem de cezaevindeki arkadaşlarına selam gönderdi. Ekiplere, “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun?” diyen genç, “Benim, tutuklayın beni, alın beni. E tipi kapalı cezaevine selamlar olsun. Yakalayamazdınız da komisere dua edin” dedi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına “Sende starsın abi” diyen genç, tekrar ekiplere dönerek, “Dayı aslen ben Konyalıyım. İkametim burada. İbocan dedin mi herkes tanır. Konyalı ibocan” diye konuştu. Genç tekrar kendisini görüntülemek isteyen kameramana dönerek, “Ne açıklayım abi, faili meçhul olayları mı açıklayım?” dedi. Gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
11 gündür kayıp kadının son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı11 gündür kayıp kadının son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi

Kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Mutasyona uğramış koronavirüs vakalarından 2’si Gaziantep’te

Mutasyona uğramış koronavirüs vakalarından 2’si Gaziantep’te

Ankara'da korkunç kaza! Çöp dökerken canından oldu

Ankara'da korkunç kaza! Çöp dökerken canından oldu

Mutasyonlu virüs nedeniyle bir kişi Edremit’te karantina altına alındı

Mutasyonlu virüs ilk Balıkesir'de görüldü

11 gündür kayıp kadının son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

11 gündür kayıp kadının son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Sosyal medyada dolaşan 'aşı satışı reklamı'yla ilgili yalanlama

Bim'den 'aşı satışı' yalanlaması!

Nusaybin polisi sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi

Nusaybin polisi sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.