EGM'den flaş 'Bekçi' kararı: 81 ile gönderildi! Gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili birtakım düzenlemeler yaptı ve 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi.

EGM, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." şeklindeki kararını yayınladı.

2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.

Yapılan yeni düzenlemeye göre;