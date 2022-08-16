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EGM'den flaş 'Bekçi' kararı: 81 ile gönderildi! Gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacaklar

16.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili flaş bir karara imza attı. EGM'nin 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdiği yeni uygulamaya göre, bekçiler artık gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak. İşte uygulamanın detayları...

EGM'den flaş 'Bekçi' kararı: 81 ile gönderildi! Gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili birtakım düzenlemeler yaptı ve 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi.

EGM, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." şeklindeki kararını yayınladı.

2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.

Yapılan yeni düzenlemeye göre;

  1. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları" sonlandırılmıştır". (Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak).

  2. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecektir.

  3. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.

  4. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

  5. Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.
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Anahtar Kelimeler:
bekçi egm
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