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Bekçiler Kahramanmaraş’ta ilk düdüklerini çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta göreve başlayan 139 bekçi bugün ilk düdüklerini çaldı.

Kahramanmaraş’ta göreve başlayan 139 bekçi bugün ilk düdüklerini çaldı. Bekçiler ilk mesaide iki hırsız ve bir çalıntı motosiklet yakaladı.

Kahramanmaraş Valiliğinin onayı ile ataması yapılan çarşı ve mahalle bekçileri, bir dizi meslek içi eğitim sürecinden geçtikten sonra il merkezi ve ilçelerde bugün göreve başladı. Bekçiler sorumluluk alanları olan mahallelerde, cadde ve sokaklarda devriye atıp esnafla ve halkla tanıştı. Şüpheli şahısların da takibini yapan çarşı ve mahalle bekçileri, ilk mesailerinde iki hırsız ve aranan bir motosiklet yakaladı.

Göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri gece ve gündüz mahalleleri, iş yerlerini yaya devriye olarak takip edip, suçlularla mücadele edecek. Şuan adaylık işlemleri devam eden 36 çarşı ve mahalle bekçi adayının mevcut olduğu, işlemlerinin tamamlanması sonrasında Kahramanmaraş’ta görev yapacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısının 175 olacağı aktarıldı.

Bekçilerle tanışan vatandaşlardan Abdullah Gözübüyük, ’’Polisimizin yükünü azaltacaklardır. Bekçilerin göreve başlamasından, sokakta onları görmekten memnununuz.’’ diye konuştu.

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