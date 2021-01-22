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Bekçiler tarafından uyuşturucu hapla yakalandı

22.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Bekçiler tarafından uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun’da mahalle bekçileri tarafından 336 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da mahalle bekçileri tarafından 336 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri S.K.’nin üzerinde yaptıkları aramada, 336 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bekçiler tarafından uyuşturucu hapla yakalandı

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