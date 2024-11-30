HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçilere yeni yetki! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık sokakta durdurduklarını arayabilecekler

Bekçilere yeni yetki! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık sokakta durdurduklarını arayabilecekler

30.11.2024 08:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanuna göre iç güvenlik alanında bir takım düzenlemelere gidildi. Söz konusu yeni düzenlemeler arasında bekçilere verilen yeni yetkiler dikkat çekti. Durdurduğu kişide veya araçta silah bulunduğuna dair kuvvetli şüphe duyan bekçiler, artık elle arama yapabilecek.

Bekçilere yeni yetki! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık sokakta durdurduklarını arayabilecekler

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte bekçilere bir takım yeni yetkiler verildi. Yapılan düzenlemeye göre, 'silah şüphesi' olan durumlarda bekçilerin hakları genişletildi.

BEKÇİLERE YENİ YETKİ VERİLDİ! ARTI KONTROL EDEBİLECEKLER

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan kontrol edebilecek.

fsdfs

Ayrıca araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini bekçiler artık kontrol edebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden görevini üstün başarıyla yerine getirenlere İçişleri Bakanı tarafından "Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Emniyet Şeref Madalyası", "Emniyet Üstün Hizmet Madalyası" verilebilecek.

jghk

RUHSATSIZ SİLAHA CEZA ARTIŞI

Öte yandan ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının bir yıl olan alt sınırı iki yıla, üç yıl olan üst sınırı da dört yıla çıkarılacak.

Ateşli silahların namlu, sürgü, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, ve satanlara beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ghdh

Üçüncü kez silahı çalınan veya kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere 5 yıl süreyle silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

Yetkisiz çakar kullananlar ve ruhsatsız silah taşıyanlar yandı Yetkisiz çakar kullananlar ve ruhsatsız silah taşıyanlar yandı

Resmi Gazete'de yer alan kanunda bekçilerle ilgili düzenlemenin yer aldığı bölüm şöyle;

a1

a2
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete bekçi
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

Narin cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı...

Narin cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı...

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.