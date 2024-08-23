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Bekçilerden kaçtı, taksiciden kaçamadı: Birinin canını yakmış olabilir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.08.2024 22:31
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Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi fark eden taksici, şahsı aracıyla takip ettikten sonra yakalandı. Şüpheliyi bekçilere teslim eden taksici Murat Petek, "Birinin canını yakmış olabilir, tepkisiz kalamadım, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Isparta'da taksicilik yapan Murat Petek, 22 Ağustos gece saatlerinde Bağlar Mahallesine müşterisini gideceği adrese bıraktı. Dönüş yolunda bir şüphelinin bekçilerden kaçtığını fark eden Petek, şahsı yakaladı. Kovalamaca anı taksicinin araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"İKİ TANE BEKÇİ KOŞTU GELDİ"

Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın kaçtığı, taksicinin onu takip etmesi ve araçtan indiği anlar ve bekçilerin şahısın yanına giderek alması ve taksicinin aracına bindiği anlar yer aldı.

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Olay anını anlatan Petek, “Sokaktan şahsın birisi koşarak çıktı bende frene bastım birilerinden kaçtığını anladım. Arkasından bir kaç kişi daha ya da birileri daha çıkabilir diye çarpmamak adına frene bastım yavaşladım. İki tane bekçi koştu geldi. Bana bizi arabayı al dediler. Ben de o an hızlı düşünmek zorundaydım. Onları durup arabayı alırsam şahsın kaçabileceğini, yakalanmayacağını düşündüğüm için bekçileri almadım ve şahsın arkasından direkt devam ettim.

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"NEDEN KAÇTIĞINI BİLMİYORUM"

Şahıs ara sokağa girdi ben de ara sokağa girdim. İleride sağa dönüş bir ara sokak daha vardı oraya girmeden onu orada yakalayayım diye oraya kadar bastım geçtim kaçan şahsı. Şahıs ara sokağa döndü ben de arabadan indim koşarak arkasından gittim yakaladım. Birkaç saniye sonra bekçiler geldi ve bekçilere teslim ettim. Şüpheli şahsın neden kaçtığını bilmiyorum. Bekçilere teslim ettim bekçiler de karakola götürdüler” dedi.

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"BİRİNİN CANINI YAKMIŞ OLABİLİR"

Yaptığı davranışın riskli olduğunu söyleyen Murat Petek, “Riskli bir iş olabilir ama o şahsın ne yaptığını ben bilmiyordum. Hırsızlık yapmış olabilir, birinin canını yakmış olabilir, cinayeti işlemiş olabilir yani birilerine zarar vermiş olabilir. Vicdani muhakeme yapacak olursak, vicdani olan bir insan hiç kimse tepkisiz kalamaz bu olayda diye düşünüyorum. Ben de tepkisiz kalamadım, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Taksici Isparta
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