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Bekçilere saldırıp kaçan şahıs evinde bazanın altında yakalandı

09.03.2021 20:28 | Son Güncelleme:
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Bekçilere saldırıp kaçan şahıs evinde bazanın altında yakalandı

Samsun’da geceleyin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen kendisini yakalayan bekçilere saldırarak kaçtıktan sonra evinde bazanın altında yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi’nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen H.Y.D.(30) otomobil ile seyir halindeyken şüphe üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler tarafından durduruldu.

GÖREVLİ BEKÇİLERE SALDIRIP KAÇTI

Bekçiler, durdurdukları araçtaki H.Y.D.’ye GBT yaptı. Yapılan GBT’de asliye ceza mahkemesinde uyuşturucu suçundan ve ayrıca aile içi Şiddet Büro Amirliğince evrak faili firarı olduğu ortaya çıkan H.Y.D. görevli bekçilere kafa atıp saldırıp kaçtı.

EVİNDEKİ BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Polis yaptığı araştırma sonucu H.Y.D.’yi saklandığı gece saklandığı evindeki bazanın altında yakaladı. İlyasköy Polis Merkezi’ne teslim edilen H.Y.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Görevli memura mukavemet suçundan savcı tarafından ifadesi alınıp tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Y.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

(İHA)

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