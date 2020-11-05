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Bekçilere saldıran şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde görevi başındaki bekçilere küfür ederek, saldırgan hareketler sergilediği iddia edilen bir kişi yakalandı.Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde görevi başındaki bekçilere küfür ederek, saldırgan hareketler sergilediği iddia edilen bir kişi yakalandı.
Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan bekçiler, sokakta bazı vatandaşların gürültü çıkararak mahalle sakinlerini rahatsız ettikleri ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Bekçiler olay yerine gelirken, sokakta alkollü olduğu iddia edilen hafif yaralı F.G. bekçilere küfür ederek saldırgan tavırlar sergiledi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınarak Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan işlem başlatılırken, bekçiler F.G’den davacı ve şikayetçi oldu.

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