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Bekçilere silahlı saldırı! 3 kardeşten 2’si kovalamaca sonucu yakalandı

11.06.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da çalıştığı bölgede devriye gezen bekçiler motosiklet üzerinde bulunan 3 kardeş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bekçiler şans eseri yara almadan kurtulurken saldırıyı düzenleyen 3 kişiden 2’si kovalamaca sonucunda yakalandı.

Bekçilere silahlı saldırı! 3 kardeşten 2’si kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde görev yapan bekçiler, devriye gezdikleri sırada motosiklet üzerinde bulunan İbrahim K., Şahin K. ve Nusret K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kardeş olan üç kişi, bekçilere doğru tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Telsizden saldırıya uğradıklarını belirten bekçiler takviye kuvvet istedi. Bölgeye asayiş, terör, araştırma ve özel harekat polisleri sevk edildi.Olayın gerçekleştiği bölgeyi polisler abluka altına alarak şüphelileri arama çalışmalarına başladı.

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500 METRE KAÇABİLDİLER

Bölgede yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri, söz konusu şüpheli motosikleti seyir halindeyken fark etti. Bunun üzerine polis ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak motosikletli şüpheliler ihtara uymayıp kaçmak isterken 500 metre sonra yakalandı.

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İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Motosikletin üzerinde bulunan İbrahim K. ve Nusret K. gözaltına alındı. Diğer üçüncü kişi olan Şahin K.’yi ise indirdikleri yönünde ifade verdiler.

Polis, saldırı olayına karışan Şahin K.’yi arama çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Adana silahlı saldırı
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Şaşırdık mı? Adanada bu tür tipler bol

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