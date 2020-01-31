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Bekçilere verilen yeni yetkilerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında çıkan haberlere cevaben açıklama yayımladı. Açıklamada, görev yapacak bekçilerin Polis Akademisi Başkanlığında 3 ay üst düzey eğitim gördüğü, atandıkları bölgelerde de 2 aylık uygulamalı eğitimden geçtikleri ve görevleri süresince de belirli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edildikleri kaydedildi.

Bekçilere verilen yeni yetkilerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından bazı basın yayın organlarında bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında çıkan haberlere cevaben açıklama yayımladı.

BEKÇİLERİN EĞİTİMİYLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Açıklamada, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapacak kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında 3 ay üst düzey eğitim gördüğü, atandıkları bölgelerde de 2 aylık uygulamalı eğitimden geçtikleri ve görevleri süresince de belirli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edildikleri kaydedildi. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde halen 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706’sının lise, 3 bin 137’sinin yüksekokul, 3 bin 943’ünün lisans ve 29’unun da yüksek lisans mezunu olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifinin TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında bazı basın yayın organlarınca kamuoyuna yanlış bilgiler verilmektedir. Söz konusu yanlış bilgiler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapacak olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademi Başkanlığınca 3 ay süreyle üst düzey eğitime tabi tutulur ve bu eğitimi başarıyla sonlandıranlar görev yapacakları illere gönderilirler. Gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce 2 ay süreyle uygulamalı eğitimden geçirilirler. Ayrıca göreve başladıktan sonra da belli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edilirler. Teşkilatımız bünyesinde halen 21 bin 292 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görev yapmaktadır. Bunlardan 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706’sının; 12 bin 1’i (yüzde 60,90) lise, 3 bin 137’si (yüzde 15,91) yüksekokul, 3 bin 943’ü (yüzde 20) lisans ve 29’u (yüzde 0,15) ise yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır."

BEKÇİLERE YENİ YETKİLER VEREN KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Öte yandan çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ne göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde, belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanacak.

Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

(İHA)

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Bekçi yeni yetkiler Emniyet Genel Müdürlüğü

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