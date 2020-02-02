Bekçilere Yeni Yetkilere Halk Nasıl Bakıyor?

Geçtiğimiz hafta, TBMM İçişleri Komisyonu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen bekçilere yeni yetkiler tanıyan kanun teklifi, en geç gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Yasa teklifi, bekçilere ‘zor ve silah kullanma’ ve ‘vatandaşı durdurma ve kimlik sorma’ ‘genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıkları önlenmesi amacıyla önleyici tedbir alma’ gibi yetkiler içeriyor. Türkiye’de 1995 ile 2015 arasında yeni bekçi alımı yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 2015 yılında 3 bin 520 bekçi görev yaparken bu sayı 2019 sonunda 21 bini aştı. Bu yıl yapılacak yeni alımlarla bekçi sayısı 30 bine ulaşacak. Sezai Temelli: ‘‘Zorba sistemi sözde kolluk gücü paramiliter güçlerle ayakta tutmak istiyorlar’’ Yeni düzenlemeye İçişleri Komisyonu’nda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ile birlikte Halkların Demokrasi Partisi de karşı çıktı. Cumartesi günü Muş’ta konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin sözleri partisinin yasanın genel kurulda oylanması sırasında nasıl bir tutum takınacağını ortaya koyuyor.

Temelli, ‘‘Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi uydurma bir sistemdir. Uydurma olduğu için de zorbalıkla ayakta duruyor; şiddetle, zulümle, şiddetle ayakta duruyor. Elindeki şiddet mekanizmaları yetmemiş şimdi koruculuğu modernize ediyor, kentlere taşıyor, bekçiliği getiriyor. Bekçilerin beline silah takacak mahallelerde terör estirecekler. Tıpkı korucuların Kürdistan’da estirdiği terör gibi bu terörü kentlere, mahallelere, sokaklara taşıyacaklar. Çünkü Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi zorba sistemidir. Bu zorba sistemi, sözde kolluk gücü özde paramiliter güçlerle ayakta tutmaya çalışacak’’ diyor. Demokrasi İçin Birlik Platformu’ndan ‘İktidar Milisi Bekçi İstemiyoruz’ Çıkışı Eski CHP milletvekilleri Rıza Türmen ve Binnaz Toprak’ın da içinde bulunduğu Demokrasi İçin Birlik Platformu da bekçilerin yetkilerini arttıracak yasa teklifine karşı Pazar gecesi twitter üzerinden #İktidarMilisiBekçiİstemiyoruz etiketiyle kampanya başlattı. Demokrasi İçin Birlik Platformu’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Tek adam rejimi, zorbalık ve baskı yaratan güvenlikçi politikalarıyla yurttaşların güvenliğini sağlamaya çalışmıyor, iktidarda kalabilmek için hukuk dışı yeni baskı mekanizmaları yaratıyor. Fikrini ifade etmeyi, toplantı ve gösteri yapmayı yasaklayarak, genç işsizlerden yeni milis gücü kurarak toplumu baskı altına almayı çalışıyor. İktidarın bekçiliğini yapacak milis gücü istemiyoruz. Güvenlik baskıyla değil özgürlük ve demokrasiyle sağlanır’’ dendi.

‘‘Silahı artırmakla güvenliğimiz değil, güvensizliğimiz artar’’ Mevcut bekçilerin yüzde 60’dan fazlası lise ya da ortaokul mezunu. Yeni alımlarla bekçi olacak 18-27 yaş mezunu lise mezunları artık silah kullanma yetkisine sahip olacak. VOA Türkçe’nin konuştuğu birçok vatandaş bu durumun güvenden çok güvensizlik yaratabileceği endişesi taşıyor. Sefa Atalay, ‘Bir taraftan sokaklar daha güvenli olsun, insanlar gece sokağa çıktıklarında tacize uğrar mıyım tecavüze uğrar mıyım diye korkmasın diye düşünürken diğer taraftan da güvenliği sağlayacaksa profesyoneller sağlamalı. 18 yaşında bir insanın da ne kadar sokak güvenliği sağlayacağından emin değilim’’ diyerek görüşünü paylaşırken Ülkü Akgün, ‘‘Her tarafta zaten tonla polis var. Sivili var, resmisi var. Silahı arttırmakla güvenliğimiz değil, güvensizliğimiz artar kesinlikle. Bir de bizim toplumumuzda erkeklerde silaha ve şiddete düşkünlük var. Zaten çocukluktan itibaren bu olabildiği kadar teşvik ediliyor. Konuşmayı, okumayı bilmeyen topluma silah verirseniz çok mu güvende oluruz? Hayır, birbirine düşman bir toplum yaratılır. Çok tehlikeli ve korkunç buluyorum’’ diyor.