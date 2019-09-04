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Bekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

BURSA'da binmek istediği taksinin şoförüyle tartışırken, gelen mahalle bekçilerini görünce kaçmaya çalışan şüphelinin attığı poşetten 2,5 kilo toz esrar çıktı.

Bekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da binmek istediği taksinin şoförüyle tartışırken, gelen mahalle bekçilerini görünce kaçmaya çalışan şüphelinin attığı poşetten 2,5 kilo toz esrar çıktı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Süleyman Güler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Taksiyle İstanbul'a gitmek istediğini söyleyen kişi ile taksi şoförü arasında kapora nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bölgedeki mahalle bekçileri, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada bekçileri gören müşteri, elindeki poşeti yola atarak kaçmaya başladı. Mahalle bekçileri, şüphelinin peşine düştü. Yakalanacağını anlayınca bekçilere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirildi. Olay yerine polis ekipleri çağırıldı.
Şüphelinin atıp kaçtığı poşette yapılan incelemede kavanozlar içinde 2,5 kilo toz esrar bulundu. Şüphelinin olay yerinde yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu temiz çıktı. Emniyete götürülen şüphelinin Mustafa İ. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığı, gerçek adının Süleyman Güler olduğu tespit edildi.
Süleyman Güler'in uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi, 3 farklı suçtan da arandığı saptandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandıBekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandıBekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandıBekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandı

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