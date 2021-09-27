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  4. Bekçilerin dikkati faciayı önledi! Mahalle panikle sokağa döküldü

Bekçilerin dikkati faciayı önledi! Mahalle panikle sokağa döküldü

27.09.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Muhammet Mustafa K.'yı, yanmaktan mahalle bekçileri kurtardı. Muhammet Mustafa K.'nın, yüzü ve kollarının yangının isinden dolayı kapkara olduğu görüldü.

Bekçilerin dikkati faciayı önledi! Mahalle panikle sokağa döküldü

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 7001 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı.

Muhammet Mustafa K.'nın yaşadığı evden alevlerin yükseldiği görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın yerine gelen mahalle bekçileri, alevlerin yükseldiği kata çıktıklarında evde yaşayan Muhammet Mustafa K.'nın içeride olduğunu fark etti.

BEKÇİLER ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI

Muhammet Mustafa K., mahalle bekçileri tarafından alevlerin arasından kurtarılırken, bölgeye gelen itfaiye ekibi de yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Apartman ve çevresinde korkuya neden olan yangından dolayı vatandaşlar sokağa döküldü.

Sokakta toplanan kalabalık meraklı gözlerle ekiplerin söndürme çalışmasını izledi. Sağlık ekibinin ayakta tedavi ettiği Muhammet Mustafa K.'nın yangındaki isten dolayı yüzü ve kollarının kapkara olduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürürken yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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yangın Adana
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