HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçilerin dikkati tehlikeli şahısları ele verdi

Bekçilerin dikkati tehlikeli şahısları ele verdi

25.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bekçilerin dikkati tehlikeli şahısları ele verdi

Eskişehir’de devriye halindeki bekçiler tarafından durumundan şüphelenip durdurulan araçta yapılan arama sonucunda 1 adet silah, 5 adet fişek, 0.29 gram eroin ve 9.61 gram metamfetamin ele geçirildi.Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de devriye halindeki bekçiler tarafından durumundan şüphelenip durdurulan araçta yapılan arama sonucunda 1 adet silah, 5 adet fişek, 0.29 gram eroin ve 9.61 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesinde yaşandı. Devriye görevini yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü R.Ç.’nin bir suçtan arandığı anlaşılması üzerinde görevliler araçta ve şahısların üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda 1 adet silah ve bu silaha ait şarjöre basılmış 5 adet fişek, 0.29 gram eroin ve 9.61 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgi soruşturma başlatılırken, şahıslar gözaltına alındı.

Bekçilerin dikkati tehlikeli şahısları ele verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmezCumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez
25 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!25 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Gören şaşkına döndü: Kuşlar korkularından gelmiyor

Gören şaşkına döndü: Kuşlar korkularından gelmiyor

Sıfır aldığı aracın boyalı olduğunu söyleyip değiştirilmesini istedi

Sıfır aldığı aracın boyalı olduğunu söyleyip değiştirilmesini istedi

56 saat sürecek kısıtlama öncesi trafikte uzun kuyruklar oluştu

Kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama öncesi dikkat çeken uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Eski kayınvalide ile geline, birbirlerine ettikleri hakaretten 1100'er TL para cezası

Eski kayınvalide ile geline, birbirlerine ettikleri hakaretten 1100'er TL para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.