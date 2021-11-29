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Bekçilerin durdurduğu kişi "Boyacıyım" dedi, hırsız çıktı

29.11.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da devriye gezen bekçilerin durdurduğu kişi boyacı olduğunu söylerken, yapılan GBT sorgusunda hırsız olduğu belirlendi. Yanındaki hırsızlık eşyalarını ise önce “Çöpten buldum” diyerek kendisini kurtarmaya çalıştı, ardından çaldığını itiraf etti.

Bekçilerin durdurduğu kişi "Boyacıyım" dedi, hırsız çıktı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye gezen bekçiler, elinde poşet ve metal merdivenle yürüyen Sedat İ.'yi (46) durdurdu. Durdurulan Sedat İ., boyacı olduğunu söylerken yapılan GBT sorgusunda 15 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu belirlendi. Sedat İ’in elindeki çöp poşetini açan bekçiler çok sayıda çanta ve gıda malzemesi buldu.

ÖNCE "ÇÖPTEN BULDUM" DEDİ, SONRA ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Bekçiler şüpheli Sedat İ’ye malzemeleri nereden buldun diye soru yöneltti. Sedat İ. hepsini çöpten bulduğunu söyleyerek kendisini kurtarmak istedi. Bir süre sonra çelişkili ifade veren Sedat İ., gıda malzemesi, metal merdiven ve çantaları farklı iş yerlerinden çaldığını itiraf etti.

Şüpheli Sedat İ. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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bekçi Adana
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