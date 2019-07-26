Bekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlık oranları düştü

Türkiye'de çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte, hırsızlık olayları başta olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlar, 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü.

Çarşı ve mahalle bekçileri, geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapıyor. 2016 yılı Haziran ayında 6 ilde başlayan bekçilik sistemi, bu yıl ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Şu anda ülke genelinde 21 bin 349 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Bu sayı, alımı devam eden 8 bin bekçi ile 30 bine çıkarılacak.

BEKÇİLER, 11 MİLYON KİŞİYİ SORGULADI

2018 yılı Eylül ayından bugüne kadar geçen sürede, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 11 milyon 703 bin 894 kişi sorgulandı. 27 bin 921 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Bekçiler tarafından 372 hırsızlık olayına müdahale edilirken, 870 kayıp şahıs bulundu. 313 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi ve çeşitli suçlardan aranan 12 bin 648 kişi yakalandı.