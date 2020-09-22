HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçilerin kovalayıp yakaladığı şüphelinin üzerinden 2 adet tabanca çıktı

Bekçilerin kovalayıp yakaladığı şüphelinin üzerinden 2 adet tabanca çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 03:48 | Son Güncelleme

Adana’da çarşı ve mahalle bekçileri kavga anonsuna gittikleri ara sokak içerisinde yakaladığı bir kişinin üzerinden ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirdi.

Adana’da çarşı ve mahalle bekçileri kavga anonsuna gittikleri ara sokak içerisinde yakaladığı bir kişinin üzerinden ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirdi. Üzerinde tabanca yakalatan şahıs,” Sıkıntı yok kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah” dedi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde kavga ihbarı gelmesi üzerine bölgeye giden bekçi ekipleri, bir şüpheliyi kovalamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli izini kaybettirmek için girdiği ara sokaklarda mahalle ve çarı bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bekçiler, şüphelinin üzerinde arama yaptığında iki adet ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şüpheli,” Sıkıntı yok kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah” diyerek kendisini savundu.
Şüpheli polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Google'dan doodle sürprizi!Google'dan doodle sürprizi!
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Google'dan doodle sürprizi! 2020 Sonbahar Doodle oldu
Google'dan doodle sürprizi!
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı! Erzincan'da alarma geçildi
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin yaptırım kararına tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Yasa dışı bulundurulan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı
Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.