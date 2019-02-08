HABER

Bekçilerin üzerine sürdü, kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 08:05 | Son Güncelleme

ADANA'da, 'dur' ihtarında bulunan mahalle bekçilerinin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçan sürücü, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.  Saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, şüphelendikleri 01 EMC 88 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Bekçilerin üzerine sürdü, kovalamaca sonucu yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 'dur' ihtarında bulunan mahalle bekçilerinin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçan sürücü, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, şüphelendikleri 01 EMC 88 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, aracı bekçilerin üzerine süren sürücü kaçtı. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahlarında önlem aldı. Dadaloğlu Bulvarı'nda önlem polislerin durdurmak istediği otomobil, yine kaçınca bu kez kovalamaca başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobili yakalayan polisler, ismi öğrenilemeyen sürücüyü ve yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. Otomobil ve şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Bekçilerin üzerine sürdü, kovalamaca sonucu yakalandıBekçilerin üzerine sürdü, kovalamaca sonucu yakalandı

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Adana'da 7 kaçak göçmen yakalandı Adana'da 7 kaçak göçmen yakalandı 
Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılarKorkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.