BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU DUYURUSU 2022! Bekçilik sınavı başvuruları ne zaman?

2022 Bekçi alımı başvuruları çok sayıda vatandaşın gündeminde. Beklenen açıklama Polis Akademisi'nin web sitesinde yayımlandı. Bekçilik yapmak isteyenler konuya ilişkin arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Bekçilik sınavı başvuruları ne zaman? Konuya ilişkin son durum ve gelişmelere haberimizde yer verdik.

BEKÇİLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı ile ilgili Polis Akademisi'nin resmi web sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusubaşlıklı metinde;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Başvuru tarihine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Geçtiğimiz yıl bekçi alımı aşamasında adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartların olup olmadığı aranmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.)

Askerlik ödevini tamamlamış olmak, ayrıca Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak, memuriyet engeli bulunmamak, silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak

