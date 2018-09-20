Bekçilik için yazılı sınav tarihi belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünden, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının 20 Ekim 2018'de yapılacağı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 9-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik yapılacak yazılı sınav tarihi belli oldu.
Buna göre, "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.
Adaylar, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerini, 11 Ekim'den itibaren "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek.
Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak.
Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek.
Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.
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