Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi bekleniyor!

5 Ağustos'ta bekçilik sınav sonuçları açıklanmış ve adayların mülakatları Ekim ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler mülakat sonuç ekranına çevrildi. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM PA 2022/1.Dönem Bekçilik mülakat sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların sonuçlarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama yapıldığında, detaylar sayfamızda yer alacak.

BEKÇİLİK MÜLAKATLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Ocak ayında yapılan zamla birlikte; İlkokul mezunu bekçi maşı 6 bin 535 TL, Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL ve Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL olmuştu. 2022 Temmuz zammının ardından bekçi maaşları şu şekilde;

İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 10.920 TL olacak.

