Bekçi olma şartları, hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Vatandaşlar, Bekçilik şartları nelerdir? Nasıl bekçi olunur? 2022 Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? soru ve konu başlıklarını internette araştırmayı sürdürüyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi olmak için belirtilen şartların taşınması gereklidir. Gerekli özelliklerin taşıyan kişiler bekçi alım tarihleri aralığında başvuru işlemi yapabilmektedir.

İşte bekçilik başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

Askerlik ödevini bitirmiş olmak

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet

Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Yukarıdaki şartlara uyan bireyler, gönül rahatlığı ile bekçilik için başvuru yapabilir.

2022 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANDI MI?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Ayrıca adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı ya da bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

