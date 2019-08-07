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Bekçilik sınav sonuçları 2019: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı, nereden öğrenilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

13 Temmuz’da bekçilik sınavına girenler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. İşte 2019 yılı bekçilik yazılı sınavları ile ilgili detaylar...

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı, nereden öğrenilecek?

Polis Akademisi’nin 13 Temmuz’da gerçekleştirdiği yazılı bekçilik sınavından bu yana adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlardı. Sonuçlar bugün ilan edildi.

2019 BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?

EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.

SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

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