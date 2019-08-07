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Bekçilik sınav sonuçları 2019: Saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

13 Temmuz’da bekçilik sınavına girenler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki bekçilik sıanv sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB bir açıklama yaptı mı? İşte 2019 yılı bekçilik yazılı sınavları ile ilgli detaylar...

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilecek?

Polis Akademisi’nin 13 Temmuz’da gerçekleştirdiği yazılı bekçilik sınavından bu yana adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Polis Akademisi’nin yayımladığı kılavuzu göre sonuçlar bugün yani 7 Ağustos’ta ilan edilecek ama saat kaçta?

2019 BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA İLAN EDİLECEK?

Polis Akademisi’nin resmi kaynaklarına göre sonuçlar 7 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak ama bu açıklamanın saat kaçta yapılacağına dair resmi bir duyuru bulunmuyor. Sonuçların akşam saatlerine kadar bir sürede ilan edilmesi bekleniyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar Polis Akademisi’nin resmi sitesi pa.edu.tr ve Milli Eğitim Bakanlığının resmi siteleri meb.gov.tr ile odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sınav sonucu sorgulama yapabilecekler.

SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

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