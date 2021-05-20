Bekçilik sınav sonuçları açıklandı | Bekçilik sınav sonuçlarını sorgulama sayfası

Bekçilik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların girdiği 2020/1 dönem bekçilik sınav sonuçları bugün itibariyle adayların erişimine açıldı. Polis Akademisi tarafından açıklanan sınav sonuçlarına adaylar e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak ulaşabilecek.

POLİS AKADEMİSİ AÇIKLADI

Polis Akademisi tarafından sonuçları şu şekilde duyuruldu;

“2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.”

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