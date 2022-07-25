Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta yapılan bekçilik sınavının soru ve cavapları geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavı sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
Bekçilik sınav sonuçları henüz belli olmadı. Sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde belli olacak.
Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak.
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf
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