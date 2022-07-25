Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta yapılan bekçilik sınavının soru ve cavapları geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavı sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Bekçilik sınav sonuçları henüz belli olmadı. Sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde belli olacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

