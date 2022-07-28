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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavı sonuçları tarihi!

28.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz tarihinde bekçi olmak için sınava giren adaylar internette araştırma yapmaya devam ediyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve sınavların ardından gözler Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavı sonuçları tarihi ve detaylar haberimizde...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavı sonuçları tarihi!

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta yapılan bekçilik sınavının sonuçları merak konusu oldu. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Bekçilik sınavı sonuçları tarihi...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

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