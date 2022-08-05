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Bekçilik sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir? Bekçilik sınav sonuçlarına nereden itiraz edilir?

05.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav sonuçları bugün açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınav sonucuna itiraz etmek isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Bekçilik sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir? Bekçilik sınav sonuçlarına nereden itiraz edilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Bekçilik sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir? Bekçilik sınav sonuçlarına nereden itiraz edilir?

Bekçilik sınav sonuçları bugünbelli oldu. EGM PA Bekçilik sınav sonuçları yapılan açıklama ile duyuruldu. Sınavı geçen adaylar bilindiği üzere daha sonra fiziki yeterlilik ve sözlü sınava girecek. Ayrıca sınav sonuçlarını öğrenip itiraz etmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Bekçilik sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir? Bekçilik sınav sonuçlarına nereden itiraz edilir? Detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi.

EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 Cuma tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlandı.

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 9 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'a kadar kabul edilecek.

EGM PA 2022 BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bekçilik sınav sonuçları e-devlet Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranından sorgulanabiliyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

bekçiler

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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polis akademisi bekçi bekçilik sınavı egm emniyet genel müdürlüğü
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