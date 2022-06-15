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Bekçilik sınavı ne zaman 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yayınladı mı? Sınav hangi illerde yapılacak?

15.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınavı ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen binlerce kişi tarafından internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan bekçilik sınavı için tarih araştırma yapan kişiler bir yandan da sınav giriş belgelerinin açıklanacağı zamanı bekliyor. 'Bekçilik sınav giriş belgesi yayınladı mı?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte bekçilik sınavı tarihi...

Bekçilik sınavı ne zaman 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yayınladı mı? Sınav hangi illerde yapılacak?

Bekçilik sınavı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanması sonrası sınav tarihini bekleyen adaylar, bir yandan da giriş belgeleri için gün sayıyor. Peki Bekçilik sınavı ne zaman 2022? Bekçilik sınav giriş belgesi yayınladı mı? Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

2022 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2022 yılı 1. dönem bekçi alımı sınavı için duyurular yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00 itibariyle yapılacak. Yazılı sınav; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Bekçi alımı sınav giriş belgeleriyle ilgili tarih araştırması sürmeye devam ederken, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası, giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Bekçi alımı sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi bekçi sınav
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