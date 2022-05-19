BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022? Bekçilik sınav yerleri belli oldu mu? 2022/1 ön sağlık kontrolü, yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak?

Bekçilik sınavı ile ilgili merakla beklenen açıklama bir süre önce yapıldı. Bekçi Alımı başvurusunda bulunan adaylar 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav ilanını merakla bekliyordu. Yazılı açıklamada, 2022/1 ön sağlık kontrolü, yazılı ve sözlü sınav bilgisine de yer verildi. Peki bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav yerleri belli oldu mu? 2022/1 ön sağlık kontrolü, yazılı ve sözlü sınav nasıl olacak? Sınava ilişkin bilgiler haberimizde...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Bekçilik sınavı 17 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için adaylar giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden 8 Temmuz'da ulaşabilecek.

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde 17 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav 10.00'da başlayacak.

BEKÇİLİK SINAVI 2022 DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

BEKÇİ ALIMI SINAV SORULARI HANGİ KONULARDA OLACAK?

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Yayımlanan duyuruda sınavda çıkacak sorulara ait konu başlıklarına yer verildi.

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BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI 2022

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