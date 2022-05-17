BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022? Bekçilik sınavı giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınavı ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Bekçi Alımı başvurusunda bulunan adaylar 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav ilanını merak la bekliyordu. Ayrıntılar yapılan duyuru ile belli oldu. Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Bekçilik sınavı 17 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için adaylar giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden 8 Temmuz'da ulaşabilecek.

BEKÇİ ALIMI SINAV SORULARI HANGİ KONULARDA OLACAK?

Yayımlanan duyuruda sınavda çıkacak sorulara ait konu başlıklarına yer verildi.

BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI 2022





