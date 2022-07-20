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Bekçilik sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

20.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınavının soru ve cevapları, sınav sonrası bekçi adayları tarafından merak konusu oldu. 17 Temmuz Pazar günü 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı uygulandı. Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta yapıldı. Peki bekçilik sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizde..

Bekçilik sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2022/1. dönem bekçilik sınavının soru ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarih, sınava giren bekçi adaylarınca internette sıklıkla sorgulanıyor. 17 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonrası, sınav soruları, cevapları ve sınav sonuçları bi hayli merak konusu oldu. Peki 2022 bekçilik sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar!

2022 BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınavı soruları ve cevapları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 17 Temmuz 2022 Pazar günü Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılan sınavda 100 soru soruldu.120 dakikalık sınav sonrası henüz sınav cevap anahtarı ile ilgili Polis Akademisi'nden bir açıklama yapılmadı. Soruların ve cevapların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ web sitelerinden erişime açılacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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