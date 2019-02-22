HABER

Bekçinin cesedi demirlere boynundan ve ayaklarından bağlı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ?nin Merkezefendi ilçesinde, kapalı pazar yerinde boynundan ve ayaklarından iple demir korkuluklara bağlı şekilde bir erkek cesedi bulundu.

DENİZLİ?nin Merkezefendi ilçesinde, kapalı pazar yerinde boynundan ve ayaklarından iple demir korkuluklara bağlı şekilde bir erkek cesedi bulundu. 66 yaşındaki Saffet Göken?e ait olduğu belirlenen cesedin yanında tarım ilacı da bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Göveçlik Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki demir korkuluklara bağlı bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pazar yerindeki demir korkuluklara boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada, cesedin işçi emeklisi olan ve bir işyerinde bekçilik yaptığı öğrenilen Saffet Göken'e olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Göken'in cesedinin yanında tarım ilacı bulundu. Göken'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde bulunan cesedin yanından tarım ilacının bulunması nedeniyle, polis ekipleri Göken'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Öğrenciler iş dünyası ile buluştuÖğrenciler iş dünyası ile buluştu
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündelerAFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Beyaz Saray'dan flaş Suriye açıklaması!

Beyaz Saray'dan flaş Suriye açıklaması!

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler

Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

TSK'da büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.