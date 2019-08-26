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Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eski ortaklar arasında çıkan ve olaya müdahale eden gece bekçisinin de aralarında olduğu 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma sonrasında gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 02.00’da Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana geldi.

Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 1 tutuklama

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eski ortaklar arasında çıkan ve olaya müdahale eden gece bekçisinin de aralarında olduğu 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma sonrasında gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 02.00’da Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddedeki bir restoranda ortak olan C.G. (17) ve E.K. (39) arasında ortaklığı sonlandırırken anlaşmazlık nedeniyle husumet başladı. Yaklaşık 3 ay önce yaşanan olay sonrasında olay günü E.K. ve C.G. telefonda birbirlerini tehdit etti. Yaşanan tartışma sonrasında E.K. eski ortağı olduğu iş yerinin önüne gelerek ateş açtı. Olayı gören iş yerindeki C.G. ve kardeşi F.G. (19), E.K.’ya silahlarla karşılık verdi. Yaşanan olay sırasında bölgede olan gece bekçileri, hemen iş yerine gelerek çatışmaya müdahale etmek istediler. Bekçilerden birisi birbirine ateş eden şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Bu sırada şahısların tabancasından ateşlenen bir kurşun bekçi F.Ö.’ye (27) isabet etti. Silahlı çatışmada C.G.’nin iş yerinde bulunan kardeşi M.G. (24) de yaralandı.
Yaşanan olay sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, E.K. olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden kaçan E.K., iş yeri sahibi C.G. ve çatışmaya karışan C.G.’nin kardeşi F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K. tutuklanırken, C.G. ve F.G. isimli kardeşler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 1 tutuklama

Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 1 tutuklama

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