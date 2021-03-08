Bekçinin dikkati tamirhaneyi kül olmaktan kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, başka bir iş yerinin bekçisinin haber vermesi sonucu itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında iş yerindeki araçlar itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

Yangın gece 02.30 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Martı Sokak üzerinde bulunan oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto tamirhanesinden dumanlar yükseldiğini gören başka bir iş yerinin bekçisi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenklerini keserek alevlere müdahale etti.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan araçlar ise itfaiye ekiplerinin kepenkleri kesmesi sonrasında içeriden çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerine ait trafodan çıktığı belirlenen yangında depo ve mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

