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Bekçinin katil zanlıları 6 ay sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde gece bekçiliği yaptığı inşaatta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zekai Turhal'ın (58) cinayet zanlıları olduğu iddia edilen F.B.

Bekçinin katil zanlıları 6 ay sonra yakalandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde gece bekçiliği yaptığı inşaatta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zekai Turhal'ın (58) cinayet zanlıları olduğu iddia edilen F.B. (34) ile M.Ö. (41), 6 ay sonrası yakalandı.
Olay, 8 Şubat'ta gece saatlerinde Yahşihan merkezindeki Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta gece bekçiliği yapan evli Zekai Turhal, şantiyeyi gezdikten sonra görevlilerin kullandığı konteynere geçti. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Turhal'ın bulunduğu konteynere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Zekai Turhal yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yaklaşık 6 süren fiziki teknik takip ve kriminal çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olarak F.B. ile M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Bekçinin katil zanlıları 6 ay sonra yakalandı

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