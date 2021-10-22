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Bekçiyi bıçakladı! Gaspçıdan akılalmaz sözler: Çek abi, hatıra kalır

22.10.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bir vatandaşı gasp etmek isterken bekçiyi gören yabancı uyruklu genç önce gasp etmek istediği vatandaşı darp edip sonra da olaya müdahale eden bekçiyi bıçaklayarak yaraladı. Gazetecilerin “Neden yaptın” sorusuna ise gülerek, “Yanlışlıkla oldu, çek abi hatıra kalır” diye cevap verdi.

Bekçiyi bıçakladı! Gaspçıdan akılalmaz sözler: Çek abi, hatıra kalır

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Habib Ghorbanı (16) isimli yabancı uyruklu şahıs cadde üzerinde yaya olarak giden Emre Can K. (20) isimli genci durdurarak para istedi.

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GASP ETMEK İSTEDİĞİ GENCİ DARBETTİ

Gencin parası olmadığını söylemesi üzerine cebindeki bıçağı çıkartarak genci “Bıçaklarım” diye tehdit eden Habib Ghorbanı genci darp etti. Bu sırada devriye gezen mahalle bekçileri olayı fark ederek şahısların yanına gitti.

BIÇAKLA BEKÇİLERE SALDIRDI

Bekçilerin geldiğini fark eden Habib Ghorbanı elindeki bıçakla bekçilere saldırdı. Saldırı esnasında şahsı etkisiz hale getirmek isteyen mahalle bekçisi Süleyman Bozkuş (28) elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Diğer bekçi ve anons üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek yakaladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bekçiye ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Ardından bekçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken elinde oluşan derin bıçak yarasına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜLEREK, "YANLIŞLIKLA OLDU, ÇEK HATIRA KALIR" DEDİ

İlk olarak Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülen yabancı uyruklu Habib Ghorbanı daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada polis ekiplerince acile alınan Habib Ghorbanı gazetecilerin neden bıçakladın sorusuna gülerek, “Yanlışlıkla oldu. Çek abi, hatıra kalır” diye umursamazca cevap verdi. Sağlık kontrolünde geçirilen şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gasp edilmeye çalışılan Emre Can K. isimli genç ise polis merkezine getirildiği sırada, “Adamlar bizi gasp etmeye çalıştı, bekçiler zor kurtardı. Adamlar bizden para istedi. Nedeni mi var?” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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bekçi Aksaray
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