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Bekçiyi bıçaklayan suç makinesinden pişkinlik: “Çekçek memleket yakışıklı görsün”

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 21:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan 2 suç makinesi, son gasp olayında yine bekçiler tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan 2 suç makinesi, son gasp olayında yine bekçiler tarafından yakalandı. Bekçiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki suç makinesi hastane çıkışında kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, “Çekçek memleket yakışıklı görsün” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesi’nde bir motosiklet tamircisine gelen iki kişi, iş yeri çalışanının boğazına bıçak dayayarak motosiklet gasp etti. Motosikleti gasp edilen Hasan G., polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, kimliğini belirlediği iki kişinin peşine düştü. Gasp ettikleri motosikletle iki ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler, yaya devriyesi yapan bekçiler tarafından yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan ilk aramada bıçak ele geçirildi.

Birinin 23 diğerinin 51 suç kaydı var
Yakalanan şüphelilerden 18 yaşındaki Yaşar Z.’nin hırsızlık, yaralama, gasp gibi suçlardan 23, yine 18 yaşındaki Enes B.’nin ise hırsızlık, yaralama, gasp ve görevli memura mukavemet gibi suçlardan 51 ayrı suç kadının olduğu belirlendi. Son gasp olayında tamircinin boğazına bıçak dayayan Enes B.’nin son birkaç yıl içinde onlarca kişiyi bıçakla yaraladığı hatta 2 hafta önce park kavgasına müdahale eden bekçiyi ayağından yaraladığı belirlendi. Bu olayda adli kontrol kararıyla serbest kalan Enes B. ile arkadaşı Yaşar Z., son gasp olayı sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesine getirilen Enes B., kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseterek pişkin sözlerle, “Çekçek memleket yakışıklı görsün” dedi.

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