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Bekçiyi rehin alan cezaevi firarisi, polis operasyona başlayınca intihar etti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Bekçiyi rehin aldığı işyerinde polisin operasyon başlattığı sırada 'Ben tekrar cezaevine dönemem' diyerek, elindeki tabancayı başına ateşleyip yaşamına son veren şüphelinin, ceazevi firarisi Fatih Usbahalı (41) olduğu belirlendi.

Bekçiyi rehin alan cezaevi firarisi, polis operasyona başlayınca intihar etti (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Bekçiyi rehin aldığı işyerinde polisin operasyon başlattığı sırada 'Ben tekrar cezaevine dönemem' diyerek, elindeki tabancayı başına ateşleyip yaşamına son veren şüphelinin, ceazevi firarisi Fatih Usbahalı (41) olduğu belirlendi. Usbahalı'nın 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 11 yıl 8 ay cezasını çekmesi için konulduğu Tarsus Kapalı Cezaevi'nden 12 Mayıs günü firar ettiği ve kolluk güçleri tarafından arandığı bildirildi.
Fatih Usbahalı'nın olaydan önce alkol aldığı da belirlendi.

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