Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlayarak dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'ittifak' ve 'andımız' ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, Bekir Bozdağ'ın paylaşımlarını eleştiren Bahçeli'ye yanıt vererek şunları söyledi:

"Yol arkadaşımı feda edemem. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz."

BOZDAĞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri söylediği sırada Bekir Bozdağ duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.





