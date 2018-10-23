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Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlayarak dinledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bekir Bozdağ'ın 'Andımız' açıklamasıyla ilgili sözleri için kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, Bozdağ için, 'Yol arkadaşımı feda edemem' dedi. Erdoğan'ın sözleri Bozdağ'ı duygulandırdı.

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlayarak dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'ittifak' ve 'andımız' ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, Bekir Bozdağ'ın paylaşımlarını eleştiren Bahçeli'ye yanıt vererek şunları söyledi:

"Yol arkadaşımı feda edemem. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz."

BOZDAĞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri söylediği sırada Bekir Bozdağ duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.

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Bekir Bozdağ Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli andımız

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