Bekir Bozdağ: Ekonomik savaşı kazanacağız

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Biz ambargo uygulanmış bir Peygamberin ümmetiyiz." diyen Bozdağ, telaşa gerek olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ekibinin gerekli tedbirleri aldığını belirtti.
Bozdağ'ın kişsel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle;
Biz ambargo uygulanmış bir Peygamberin ümmetiyiz.
Biz, Çanakkale’de yedi düveli dize getirmiş,yokluk ve kıtlık zamanlarında dahi onurundan vazgeçmemiş bir milletin evladıyız
Allah’ın izni,milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik savaşı da kazanacağız.
Hükümetimiz,gerekli tedbirleri aldı,alıyor
Telaşa mahal yok
Sabırlı olmalıyız
Meselenin sadece papaz olmadığını, Türkiye’ye diz çöktürmek olduğunu bilmeliyiz
Milletimizin ve devletimizin gücüne güvenmeliyiz
Cumhurbaşkanımıza ve ekibine inanmalıyız.
Sonunda biz kazanacağız.
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