Bekir Bozdağ: Ekonomik savaşı kazanacağız

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Biz ambargo uygulanmış bir Peygamberin ümmetiyiz." diyen Bozdağ, telaşa gerek olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ekibinin gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Bozdağ'ın kişsel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle;

Biz ambargo uygulanmış bir Peygamberin ümmetiyiz.

Biz, Çanakkale’de yedi düveli dize getirmiş,yokluk ve kıtlık zamanlarında dahi onurundan vazgeçmemiş bir milletin evladıyız

Allah’ın izni,milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik savaşı da kazanacağız.

Hükümetimiz,gerekli tedbirleri aldı,alıyor

Telaşa mahal yok

Sabırlı olmalıyız

Meselenin sadece papaz olmadığını, Türkiye’ye diz çöktürmek olduğunu bilmeliyiz

Milletimizin ve devletimizin gücüne güvenmeliyiz

Cumhurbaşkanımıza ve ekibine inanmalıyız.

Sonunda biz kazanacağız.





