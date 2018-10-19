Bekir Bozdağ'dan, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına tepki

ANKARA, (DHA)- DANIŞTAY 8. Dairesinin 'Öğrenci Andı' ile ilgili kararına AK Parti'den ilk tepki Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, hukuk devletidir. 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir."
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